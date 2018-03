Brasileiros têm US$ 82 bilhões declarados no exterior O volume de bens e ativos declarados por brasileiros no exterior teve em 2003, primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um aumento 13,4% e passou dos US$ 72,324 bilhões de 2002 para US$ 82,057 bilhões. A informação consta de um balanço preliminar do Banco Central do censo de capitais brasileiros no exterior encerrado na última segunda-feira. Neste ano, o BC recebeu 10.451 declarações de pessoas físicas e jurídicas residentes no País, que possuíam bens e ativos no exterior num valor acima de US$ 100 mil durante o ano passado. O estoque de depósitos de brasileiros mantidos fora do País teve uma elevação de 111,6%, subindo dos US$ 7,890 bilhões de 2002 para US$ 16,992 bilhões. Em contrapartida, os investimentos diretos de brasileiros no exterior aumentaram apenas 2,2%, passando dos US$ 43,396 bilhões de 2002 para US$ 44,357 bilhões. Os declarantes, de acordo com o BC, terão até o dia 31 de julho para efetuar alguma retificação dos dados. A declaração é obrigatória. Depois desse prazo, quem fornecer informações incompletas está sujeito a uma multa de 10% do valor correto. Quem ainda não entregou terá de pagar uma multa de 20% sobre o valor declarado. O limite das multas é de R$ 250 mil.