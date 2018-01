Brasileiros têm US$ 94 bilhões no exterior Os brasileiros possuem US$ 94,731 bilhões no exterior, informa o censo de capitais brasileiros no exterior divulgado hoje pelo Banco Central. Esse dado é referente a 2004. Em 2003 eram US$ 82,692 bilhões. Os técnicos do BC não souberam explicar se a elevação de 14,6% foi provocada pelo aumento das aplicações ou porque o censo vem incentivando as pessoas físicas e empresas a declarar. "Provavelmente são as duas coisas", disse o chefe do departamento de capitais estrangeiros e câmbio, Sidinei Corrêa Marques. Do total de ativos no exterior, US$ 70,691 bilhões são de investimentos diretos. Esse número era de US$ 54.892 bilhões em 2003. O BC chamou a atenção para o fato dos resultados do censo de 2004 ainda serem preliminares. De 2003 para 2004 o número de declarantes pessoas físicas, aumentou 6,2%, passando de 8.920 para 9.476. O número de empresas participantes do censo diminuiu, de 1.702 para 1.637. Devem obrigatoriamente responder ao censo as pessoas físicas e as empresas que possuem, fora do território nacional, quantia igual ou superior a US$ 100 mil. A multa para quem não presta informação pode chegar a R$ 125 mil.