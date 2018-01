Brasileiros usarão salvaguardas contra Argentina, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, alerta aos argentinos que os empresários brasileiros vão usar do direito de pedir salvaguardas contra as importações do país vizinho que estejam afetando suas atividades de uma forma prejudicial. "O Brasil também vai usar (as salvaguardas). Não tenho dúvida disso ", afirmou Palocci, que está em Moscou para as reuniões do G8, grupo dos países mais ricos e Rússia. As salvaguardas foram permitidas no Mercosul depois que Brasil e Argentina entraram em um acordo, no início de fevereiro, sobre o uso do mecanismo no comércio bilateral. Trata-se do Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC) - sistema de salvaguardas para o comércio bilateral. O principal objetivo do mecanismo é impedir eventuais "invasões" de produtos Made in Brazil na Argentina e vice-versa. O acordo é resultado de uma pressão comercial da Argentina, que insistia na necessidade de estabelecer o instrumento para pode se proteger dos produtos brasileiros que estariam afetando a competitividade das indústrias argentinas, como têxteis, calçados, autopeças, geladeiras e fogões. Do lado argentino, os fabricantes de máquinas agrícolas podem ser os primeiros do país a pedir a aplicação do Mecanismo de Adaptação Competitiva. A afirmação foi feita pelo secretário de Indústria e Comércio, Miguel Peirano, ao jornal econômico Ámbito Financiero. O secretário declarou ainda que antes de efetivar a aplicação das salvaguardas, os governos dos dois países tentarão convencer o setor privado a chegar a um acordo de limitação de importações. Do lado brasileiro Mas segundo Palocci, produtores do Rio Grande do Sul, que tem produtos que concorrem com os argentinos, devem levar ao governo problemas da mesma natureza e terão de ser solucionados com o mecanismo de imposição de salvaguarda. "Não é um passo bom para o Mercosul criar um sistema de restrição de comércio. Não é um avanço. Mas nas condições que estavam dadas a relação com os argentinos em alguns setores, ou faríamos esse mecanismo de ordenamento do comércio ou provavelmente do Mercosul seria ainda mais prejudicado ", justificou Palocci. Segundo o ministro, o que o governo brasileiro insistirá de agora em diante com Buenos Aires é que o bloco, que também envolve Paraguai e Uruguai, passe a se articular para conquistar terceiros mercados. "O maior ganho seria Selo Mercosul, mas precisávamos resolver algumas questões antes entre nós mesmos", completou.