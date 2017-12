Brasília registra deflação de 0,14% em junho A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal registrou uma deflação de 0,14% do Índice de Custo de Vida em junho. A deflação foi provocada, segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por uma queda nos preços dos produtos alimentícios e pela redução do valor cobrado pelo litro de gasolina e álcool na região. Em maio, o mesmo Índice de Custo de Vida havia registrado uma inflação de 0,32%. A inflação acumulada em 12 meses no Distrito Federal está em 12,59%.