Brasília será primeira cidade do país a ter moeda comemorativa

Será lançada em março do próximo ano, a primeira moeda comemorativa de uma série numismática de Cidades Patrimônios da Humanidade no Brasil, segundo informações do Banco Central do Brasil.

A primeira cidade a receber a homenagem será Brasília, em comemoração aos seus 50 anos, completados em 21 de abril de 2010. A moeda terá o valor de R$ 5,00 e será vendida a partir do dia 20 de março do ano que vem, nas agências dos Bancos Central e do Brasil, apenas para o consumo de colecionadores.

A peça será emitida pelo Banco Central e fabricada pela Casa da Moeda em prata, com 40 milímetros de diâmetro. Em um dos lados, a moeda terá o plano de Brasília (o formato das duas asas e a Esplanada dos Ministérios).

Na outra face serão gravadas imagens sobrepostas do Congresso Nacional, Catedral de Brasília, Palácio do Planalto e da escultura Guerreiros (situada na Praça dos Três Poderes).

Serão cunhadas em uma tiragem inicial cerca de cinco mil unidades, podendo chegar a um total de 30 mil. O valor da moeda para a venda dependerá do cotação da prata na ocasião, podendo atingir o valor de R$ 110,00.

A produção da série numismática foi aprovada na reunião do Conselho Monetário Nacional do último dia 28 de outubro, segundo o Banco Central. As cidades que receberão a homenagem detêm o título de patrimônio histórico da Unesco. São elas: Brasília, Ouro Preto, Olinda e os centros históricos das cidades de São Luís, Diamantina, Salvador e Cidade de Goiás.

A próxima cidade a receber a moeda será Ouro Preto, em 2011, em comemoração aos 300 anos de fundação da Vila Rica do Pilar de Ouro Preto. Ainda não há previsão para o lançamentos das outras moedas, que terão valores nominais diferentes.