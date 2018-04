Braskem congela projeto na Bolívia A Braskem congelou um projeto com a Bolívia para a fabricação de polietileno por considerar que o país não garante o fluxo de gás suficiente e não oferece ótimas condições de investimento, disse na quinta-feira, 26, o presidente-executivo da empresa, José Grubisich. A Braskem tem um projeto para a construção de uma planta na região de Puerto Suárez, na fronteira da Bolívia com o Brasil, que teria capacidade de cerca de 530 mil toneladas e que, em sua fase petroquímica, teria um custo de entre US$ 900 milhões e US$ 1 bilhão. Mas "está no freezer, congeladinho", disse Grubisich numa referência ao projeto, durante entrevista à Reuters em meio ao Fórum Econômico Mundial, que se realiza no Chile. "Para fazermos o investimento em petroquímica temos que assegurar um fluxo de gás de cerca de 35 milhões de metros cúbicos diários, porque a petroquímica usa uma parte desse gás para fazer a produção de plástico. É uma questão técnica", disse. O executivo admitiu que, embora Brasil e Bolívia já tenham negociado os contratos de fornecimento e de preços do gás, o governo boliviano não garantiu à Braskem o fluxo permanente e de longo prazo que a companhia precisa para operar. "Depois que os contratos estiverem prontos, aí sim nós do setor privado poderemos negociar com a (estatal boliviana) YPFB e com o governo da Bolívia, para discutir as condições para fazer um complexo petroquímico", afirmou. O gás natural é o principal produto de exportação da Bolívia e o presidente do país, Evo Morales, promove um programa para sua industrialização, como parte da nacionalização dos hidrocarbonetos, decretada em 2006. "Não vamos tomar nenhuma decisão sem termos as condições básicas no político e no econômico para propor um investimento de mais de US$ 1 bilhão, que é muito para uma empresa", argumentou. Venezuela Grubisich disse que o interesse da Braskem está concentrado atualmente na Venezuela, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Dentro do plano de buscar negócios fora do Brasil, a empresa assinou no mês passado um acordo com a estatal petrolífera venezuelana PDVSA para construir, em parceria igualitária, uma planta de etileno, baseada no gás natural, e outra de polipropileno. O investimento para ambos os projetos está na casa dos US$ 3 bilhões em cinco anos. A Braskem prevê que a primeira fase entre em funcionamento em 2009 e a segunda em 2011.