Braskem contrata novo executivo para área de compliance

SÃO PAULO - A Braskem informa que Everson Bassinello foi nomeado Chief Compliance Officer (CCO). O CCO se reporta ao comitê de conformidade, órgão independente da diretoria executiva criado em maio de 2016 e vinculado diretamente ao conselho de administração.

"A contratação do CCO está alinhada com a estratégia da companhia de constante aprimoramento de seu Programa de Conformidade com foco nas melhores práticas de mercado e de boa governança", informou a empresa, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Bassinello é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), com pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com MBA na Business School São Paulo (BSP) e especialização em governança corporativa pela Kellogg School of Management, nos Estados Unidos.