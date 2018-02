Braskem faz acordo para projeto de US$2,5 bi no México A Braskem anunciou nesta segunda-feira que se associou ao grupo mexicano Idesa para a construção de projeto petroquímico integrado no México, com investimento inicialmente previsto de até 2,5 bilhões de dólares. O empreendimento, localizado no Complexo Petroquímico de Coatzacoalcos, deve entrar em operação em 2015.