Braskem firma contrato de R$ 160 mi por três anos com ETH

A ETH Bioenergia anunciou nesta terça-feira, 13, assinatura do contrato para o fornecimento, por três anos, de 150 milhões de litros de etanol com a Braskem, o que representará um faturamento para a companhia sucroalcooleira de R$ 160 milhões. O etanol será utilizado pela petroquímica para a produção de polietileno verde e o contrato é o primeiro entre as duas empresas controladas pela Odebrecht S.A.

"Este contrato faz parte da estratégia comercial da ETH de estabelecer parcerias de longo prazo, através de uma relação direta e contínua com seus clientes, promovendo o crescimento sustentável dos seus negócios", informa a nota da empresa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, a Braskem anunciou um acordo com a Johnson & Johnson (J&J) para a venda do polietileno verde produzido pela companhia no Rio Grande do Sul a partir do final de 2010. O produto será utilizado pela marca de protetores solares Sundown. De acordo com a Braskem, a Johnson & Johnson, além de ter a exclusividade no mercado de proteção solar no Brasil, avaliaria o uso do polietileno verde em outras linhas de produto e outras regiões do mundo.

Na fábrica de polietileno verde a Braskem deve investir um total de R$ 500 milhões. Já a ETH Bioenergia, controlada pela Odebrecht em associação com a empresa japonesa Sojitz Corporation, prevê investimentos de R$ 6 bilhões no desenvolvimento de três polos produtivos de etanol, energia elétrica e açúcar, localizados nos Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.