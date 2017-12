Braskem registra lucro não auditado 2,5 vezes acima do 1º trimestre de 2016

SÃO PAULO - A Braskem reportou o balanço do primeiro trimestre de 2017 não auditado, com lucro líquido de R$ 1,908 bilhão, um valor 2,5 vezes acima do registrado no mesmo período do ano passado.

Aos acionistas da companhia, o lucro líquido atribuível foi de R$ 1,799 bilhão, uma alta de 125% ante o primeiro trimestre de 2016. Já o lucro atribuível ao acionista não controlador na Braskem Idesa foi de R$ 107 milhões, ante prejuízo de R$ 28 milhões no ano passado.

De janeiro a março de 2017, o Ebitda (Lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 3,598 bilhões, um avanço de 16% ante igual intervalo de 2016. A margem Ebitda passou de 26% para 28,6%.

A Braskem também divulga o Ebitda básico, de R$ 3,610 bilhões no primeiro trimestre de 2017, um crescimento de 17% contra o mesmo período de 2016.

Nos três primeiros meses deste ano, a receita líquida de vendas somou R$ 12,6 bilhões, alta de 6% contra o mesmo período do ano passado.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 385 milhões, ante um valor negativo de R$ 1,485 bilhão no primeiro trimestre de 2016.

A empresa argumentou, no informe de rendimentos enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que divulga os resultados sem a revisão dos auditores com o objetivo de manter o mercado informado sobre o desempenho financeiro e operacional. "Embora siga evoluindo nas avaliações necessárias de seus processos e controles internos, conforme divulgado ao mercado por meio dos Fatos Relevantes datados de 22/02/17 e 28/03/17, a Companhia ainda não concluiu os trabalhos junto aos auditores independentes, o que a impossibilita de divulgar referidas informações devidamente revisadas", informou a Braskem, reiterando que não espera alterações relevantes nos números.

O balanço do total do ano de 2016 também não foi divulgado com a aprovação dos auditores.