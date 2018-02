Braskem reverte prejuízo em lucro de R$ 645 milhões no 3º tri A Braskem registrou lucro líquido de R$ 645 milhões no terceiro trimestre de 2009, saindo de prejuízo de R$ 819 milhões no mesmo período do ano passado. A receita líquida da petroquímica alcançou R$ 4,047 bilhões no período, queda de 21% sobre o 3º trimestre de 2008.