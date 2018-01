Brazilian Mortgages lançará novos fundos Está em aprovação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o lançamento de mais quatro fundos imobiliários estruturados pela Brazilian Mortgages. Trata-se de uma nova forma de investimento no mercado imobiliário, com liquidez superior ao mercado de compra e venda de imóveis. Nesse investimento, o cliente compra cotas de propriedade de um imóvel. Lançado em dezembro do ano passado, o fundo Pátio Higienópolis foi o primeiro lançamento no mercado brasileiro. No final da semana passada, com todas as cotas do fundo vendidas, o processo legal - assinatura de escritura - também chegou à fase de finalização. "Agora, os investidores do fundo são detentores de 25% do valor total do Shopping Pátio Higienópolis", afirma Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages. O patrimônio do fundo está avaliado em R$ 40 milhões. No total são 700 clientes que detêm 10 mil cotas. No mês de abril, a rentabilidade do fundo foi de 1,25%, resultado do pagamento de aluguéis do imóvel. Cada cotista recebe o valor do rendimento referente ao número de cotas que possui. O banco Itaú - custodiante da operação - se responsabiliza por creditar os rendimentos na conta corrente dos investidores.