Brazilian Mortgages oferece rendimento mínimo Em 1999, o primeiro lote de cotas de um edifício de alto padrão foi lançado pela Brazil Realty no varejo. O lote mínimo custava R$ 70 mil. Em seguida, a Brazilian Mortgages vendeu cotas a R$ 19 mil do Shopping Pátio Higienópolis e, posteriormente, de R$ 5 mil no Hospital da Criança. Os três fundos disponíveis no mercado garantem uma rentabilidade mínima. No caso da Brazilian Mortgages, o ganho nominal é de 1,25% ao mês. Essa foi uma forma de atrair os investidores, até porque não havia dados históricos para os interessados calcularem o quanto poderiam receber. Mas, os investidores devem ter novidades nos próximos dias. No final de fevereiro, a Brazilian Mortgages lançará cotas de R$ 8 mil de duas torres na Água Branca. Também nesse produto, a empresa oferece rendimento nominal de 1,25% ao mês por três anos. A taxa de administração é de 0,3% ao ano sobre o patrimônio.