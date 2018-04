BRB é o banco com mais reclamações no BC O Banco de Brasília (BRB) passou, em abril, a ocupar o primeiro lugar na lista divulgada mensalmente pelo Banco Central (BC) de instituições financeiras com maiores índices de reclamações. O Santander, que ocupava a primeira colocação em março, caiu para o segundo lugar com um índice de reclamações de 4,18 (número de reclamações dividido pelo número de clientes e multiplicado por 100 mil). Veja a seguir o ranking dos dez bancos com o maior número de reclamações: BRB - 8,10 Santander - 4,18 HSBC - 3,75 ABN Amro - 2,53 Unibanco - 1,47 Bradesco - 1,28 Banco do Brasil - 1,22 Caixa Econômica Federal - 1,19 Itaú - 0,97 Banco do Estadodo Rio Grande do Sul - 0,81.