Brecha entre ricos e pobres aumenta na Argentina A Argentina torna-se sem parar um país cada vez mais pobre. Isso é o que indica um relatório do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), que afirma que a receita média da população caiu 6% no ano passado em comparação com 2001. Segundo o Indec, a receita teria caído de 544 pesos (US$ 170) para 512 pesos (US$ 160). Além disso, o Indec sustenta que a brecha entre ricos e pobres continua em escalada. Em 2002, 10% dos argentinos mais ricos ficariam com 37,4% da receita total do país. No ano 2001, os 10% mais ricos detinham 36,4%. No ano passado, os 10% dos argentinos mais pobres somente conseguiram ficar com 1,4% da receita nacional. Em 2001, estes argentinos detinham 1,3% da receita. Em meados dos anos 90, conseguiam reter 1,9%. Segundo o Indec, 10% dos argentinos privilegiados têm receita média 27,3 vezes maior do que os 10% mais pobres. Em meados dos anos 90, a diferença entre esses dois setores da sociedade era significativamente menor, de 17,8 vezes. Quando o Indec começou a realizar essas medições, em 1974, a brecha entre ricos e pobres na Argentina era equiparada à dos países europeus. Enquanto, na época, a proporção de argentinos pobres era de apenas 6%, atualmente eles chegam a 63%. O setor da construção civil, que desde o início da recessão, em meados de 1998, estava em um persistente declínio, começou pela primeira vez a mostrar leves sinais de reativação. No ano passado, segundo o Indec, a atividade do setor foi equivalente a 80% daquele registrado há cinco anos. O Indec calcula que, entre o segundo e o terceiro trimestre de 2002, foram recuperados 16 mil postos de trabalho na construção. Mesmo sem contar com o crédito bancário ? que está paralisado - e com um governo federal (além dos provinciais) que deteve a imensa maioria de suas obras públicas (nos anos 90 eram destinados US$ 400 milhões anuais para obras), e sem obras industriais, a construção civil está se recuperando por causa da demanda causada pelo setor de turismo. Com a desvalorização da moeda nacional, o peso, em janeiro do ano passado, viajar para o exterior ficou caro para os argentinos, que desviaram sua atenção para as atrações turísticas nacionais, mais baratas. Este fenômeno pode ser observado nos principais balneários argentinos. Além do turismo, a construção está sendo reativada nos pólos agrícolas do interior do país. Com a desvalorização, houve um crescimento das exportações de produtos agropecuários, estimulando as construções. Segundo empresários do setor, quem visitar as cidades argentinas não verá grandes prédios em construção, já que a recuperação está ocorrendo exclusivamente através de uma miríade de obras pequenas. Leia o especial