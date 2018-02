Brent para fevereiro bate recorde em US$ 98,26

O contrato futuro do petróleo tipo Brent com vencimento em fevereiro atingiu o recorde de US$ 98,26 o barril na ICE londrina, com o mercado à espera da divulgação do relatório semanal sobre o nível de estoques de petróleo do Departamento de Energia (DOE). Segundo a Dow Jones, os dados serão divulgados às 13h30 desta quinta-feira, 3. Já o WTI com o mesmo vencimento negociado na Nymex eletrônica opera levemente abaixo de US$ 100 o barril, máxima histórica intraday vista na quarta-feira.. "Eu acho que as pessoas estão, em geral, preocupadas com os níveis dos estoques dos EUA. Mas a movimentação é provavelmente sobretudo técnica", disse um trader londrino. "Eu acho que os fundos também podem estar envolvidos na ação também". Às 7h20 (de Brasília), o WTI para fevereiro negociado na Nymex eletrônica subia 0,17% para US$ 99,79 o barril, enquanto o Brent com o mesmo vencimento avançava 0,33% na ICE para US$ 98,16 o barril.