Breves REMÉDIO CONTRA CRISE Governo garante projetos no setor de energia O secretário de planejamento e desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho, disse que os projetos do setor de energia não serão adiados e terão financiamento do BNDES e participação das estatais. Levantamento feito pelo banco em agosto revela que os investimentos em petróleo e energia representam metade dos aportes previstos pelos setores de indústria, infra-estrutura e construção entre 2008 e 2011, que totalizam R$ 1,3 trilhão. INFLAÇÃO OFICIAL Pesquisa do BC mantém projeções para 2009 Após quatro altas seguidas das projeções para a inflação em 2009, o mercado financeiro manteve a estimativa de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar 2009 em 5,2%. A previsão consta da pesquisa Focus feita pelo Banco Central com cerca de 80 analistas. O IPCA é o indicador usado no regime de metas para a inflação, cuja meta central é de 4,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para baixo ou para cima. COMÉRCIO EXTERIOR US$ 1,21 bilhão foi o saldo positivo da balança comercial nas duas primeiras semanas de novembro. O número é resultado de US$ 8,520 bilhões de exportações e US$ 7,309 bilhões de importações, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) "O mundo está em crise e os líderes, como Brasil e Coréia, devem se unir ara salvar a economia mundial" Lee Myung-bak, presidente da Coréia do Sul DIVERGÊNCIAS NO IBAMA Licença para Jirau ainda não foi liberada Divergências internas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) podem ser a principal causa do atraso na liberação da licença que autorizará o início da obra da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO). Apesar de o presidente do órgão, Roberto Messias, ter anunciado na quinta-feira, que o documento seria divulgado na sexta-feira na página do Ibama na internet, até as 19h de ontem a autorização ainda não havia sido publicada nem entregue ao consórcio Energia Sustentável do Brasil, responsável pelo projeto.