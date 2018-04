Breves MAIS LIQUIDEZ IOF para a compra de motos vai ser reduzido O governo vai reduzir de 3,38% para 0,38% o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores para pessoas físicas, informou ontem uma fonte do governo. A minuta de decreto já foi enviada à Casa Civil, de onde irá para publicação no Diário Oficial. A avaliação do governo é de que o segmento está sofrendo mais com a situação de aperto de crédito gerada pela crise global. As vendas caíram 25% em outubro, na comparação com igual mês do ano passado e 34,8% ante setembro, segundo os fabricantes. APOSENTADORIA Proposta de Paim vai à comissão da Câmara As propostas do senador Paulo Paim (PT-RS) que corrigem as aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ter de passar pelo crivo de comissão ainda a ser criada pelo presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). A notícia de que estuda essa possibilidade foi dada ontem pelo presidente da Câmara após vigília de 12 horas, organizada por Paim no plenário do Senado, que durou toda a madrugada. BRONCA EFICAZ R$ 19,5 bilhões foi o total de carteiras de crédito de bancos menores compradas por instituições de grande porte. O número é uma resposta à decisão do Banco Central, anunciada em outubro, de punir os bancos que mantiverem dinheiro em caixa, sem emprestar aos clientes "Esse valor parece muito. Mas é apenas uma fração do que foi dado ao sistema financeiro" John Holmes, chefe do serviço humanitário da ONU, sobre o pedido da organização de 1% do pacote de socorro dos EUA para salvar 30 milhões de pessoas no mundo ENERGIA Ibama libera início das obras da Usina de Jirau O Ibama publicou ontem em sua página na internet a licença parcial da Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. O consórcio Energia Sustentável do Brasil, responsável pela obra, confirmou ter recebido o documento. Com isso, fica liberada a instalação do canteiro de obras, a abertura de uma pedreira e das ensecadeiras, espécie de dique que seca parte do leito do rio para a instalação de outras partes da obra.