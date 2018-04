Breves SEM CLIMA Confiança cai para menor nível em 10 anos A crise de liquidez no mercado mundial pode conduzir a uma recessão na economia brasileira nos próximos meses. É o que mostra a Sondagem Econômica da América Latina, feita pela organização alemã Institute for Economic Research at the University of Munich, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O Índice de Clima Econômico caiu de 4,6 pontos para 3,4 pontos, de julho para outubro, o menor nível em dez anos. Foram consultados 131 especialistas em 15 países. ENGANO NA PROPAGANDA Tumulto nas Casas Bahia do Rio Um erro num anúncio das Casas Bahia causou confusão ontem em lojas da empresa no Rio. Na Rua Uruguaiana, centro da cidade, pelo menos 200 pessoas queriam comprar à vista uma TV de LCD de 26 polegadas por R$ 119. O preço real era R$ 1.399,00, mas foi publicado erradamente num encarte publicitário. Por causa do tumulto, a polícia teve de ser acionada e a gerência decidiu baixar as portas horas antes do fim do expediente. SEM FESTA 2,5% foi o crescimento da produção industrial na Argentina em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. Analistas calculam que os números de novembro e dezembro serão piores por causa da redução das exportações de produtos argentinos em todo o mundo AFINANDO AS RELAÇÕES Cingapura estuda investimentos no Brasil "Pode ser a conversa de um ratinho m um elefante, mas Cingapura quer aumentar sua relação comercial com o Brasil", disse ontem o primeiro- ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, em almoço com empresários brasileiros, na Fiesp. Loong veio ao Brasil avaliar possibilidades de negócios. Uma empresa naval de Cingapura estuda a construção de um estaleiro no Brasil, e devem acontecer hoje conversas para se criar um vôo direto para ligar os dois países. "A reunião do Cairo, dia 17 de dezembro, será somente para consultas, não há agenda estabelecida" Chakib Khelil, presidente da Opep, sobre uma nova redução nas metas de produção da organização