Breves LINHAS DE TRANSMISSÃO Leilão da Aneel tem deságio de 7,15% Com o menor deságio desde 2001, de 7,15%, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) conseguiu garantir ontem a construção das linhas de transmissão que vão integrar o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia, ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 2012. O maior vencedor individual na disputa foi o Grupo Eletrobrás. Suas coligadas (Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul) estão nos consórcios que levaram cinco dos sete lotes oferecidos. Coube à Cymi Holding, subsidiária brasileira da empresa homônima espanhola, arrematar sozinha os dois lotes restantes. PESQUISA Rebanho bovino cai pelo 2.º ano seguido O rebanho de bovinos no País voltou a cair no ano passado, apesar de 2007 ser considerado como um ano positivo para o setor, segundo mostra a Pesquisa Municipal de Pecuária divulgada ontem pelo IBGE. O efetivo bovino (número de cabeças) no País caiu 3% em relação ao ano anterior, o segundo recuo anual consecutivo, já que em 2006 houve queda de 0,6%. A tendência de redução do rebanho foi apurada também na Amazônia Legal, região que reúne 35% do efetivo brasileiro de bovinos e cujo número de cabeças recuou 5% no ano passado ante o ano anterior. 199,75 milhões de cabeças é o tamanho do rebanho brasileiro, o maior do mundo apesar das quedas. Fica acima do rebanho da Índia (177,84 milhões de cabeças) e da China (116,86 milhões) INFLAÇÃO EM ALTA Alimento é mais uma vez o vilão da inflação Os alimentos puxaram as altas de preços em novembro e levaram o Índice de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15), espécie de prévia do IPCA, a subir 0,49%, ante 0,30% em outubro. A nova aceleração no indicador puxou a inflação acumulada no ano para 5,79% e, segundo economistas, confirma que o índice oficial (IPCA) deverá fechar 2008 esbarrando no teto da meta (6,5%) definida pelo Banco Central. "Esse é um problema de ação do governo e do Banco Central. Não adianta o BC falar que é um problema dos bancos (comerciais)" Paulo Skaf, presidente da Fiesp sobre as dificuldades para se conseguir crédito