Breves RANKING DA AMÉRICA LATINA Mantega é o 4.º melhor ministro de Finanças O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ficou em quarto lugar numa avaliação feita por 140 analistas consultados pela revista América Economia sobre os encarregados das finanças na América Latina mais bem preparados para enfrentar a atual crise mundial. Ele recebeu nota 6,7 em uma escala de 1 a 10. O chileno Andrés Velasco foi o melhor avaliado, recebendo 7,8, e foi seguido pelo mexicano Agustín Carstens (7,4), o peruano Luis Valdivieso (7), Mantega, e o colombiano Óscar Zuluaga (6,7). Nas posições seguintes aparecem os ministros da Guatemala (6,1) e do Uruguai (6,1). FREIO NOS PESADOS Fábrica de caminhão também dá férias Mais duas montadoras, a Mercedes-Benz e a Volkswagen Caminhões anunciaram férias coletivas por prazos mais longos ante 2007. Os 12 mil funcionários da Mercedes em São Bernardo do Campo (SP) serão dispensados em três etapas, por períodos de 14 a 28 dias, a partir do dia 8. Na Volkswagen em Resende (RJ), os 5 mil trabalhadores ficarão em casa entre 15 e 20 dias, a partir do dia 18. Em 2007, as férias duraram em média uma semana a menos. PACOTE ESPANHOL ? 11 bilhões é o montante que o governo da Espanha vai destinas para obras e equipamentos públicos com o objetivo de criar postos de trabalho e recuperar a economia. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodriguez Zapatero LEI DO PETRÓLEO Governo prepara mudanças para o pré-sal A comissão interministerial encarregada de analisar possíveis mudanças na legislação do petróleo para a exploração da camada pré-sal concluirá seus trabalhos na próxima semana. "Fecharemos nossas conclusões para entregar o relatório ao presidente Lula na semana seguinte", disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Caberá ao presidente Lula escolher qual modelo pretende implementar. "Lá (nos Estados Unidos) eles não estão brincando, lá não foi marolinha" Embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, referindo-se à afirmação feita pelo presidente Lula