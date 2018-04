Breves CONTRA O PROTECIONISMO Transpetro compra aço chinês e IBS reage A possibilidade de a Transpetro comprar 24 mil toneladas de aço naval na China deve parar na Casa Civil. Em meio a demonstrações de protecionismo ao setor ao redor do mundo, o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) questiona a iniciativa da estatal de transporte da Petrobrás, alegando que a medida prejudica a indústria nacional justamente em um momento de crise. A entidade solicitou ontem reunião com a ministra Dilma Rousseff para discutir o assunto. O aço naval em questão será utilizado pelos estaleiros Atlântico Sul e Mauá no Programa de Modernização e Expansão de Frota. PROGRAMA FEDERAL Governo acerta ?bolsa-geladeira? O governo federal decidiu trocar 10 milhões de geladeiras antigas, fabricadas antes de 2001, nos próximos 10 anos. O programa, que ainda não tem data para ser lançado oficialmente, foi discutido ontem no Planalto por oito ministros e aceito pelo presidente Lula. Falta, no entanto, o principal: a definição das fontes de financiamento. Por enquanto, há recursos garantidos para a troca de 150 mil eletrodomésticos para a população de baixíssima renda. REFLEXOS DA CRISE 54,6 % foi a queda da produção de veículos na Argentina em janeiro, em comparação ao mesmo mês do ano anterior, representando 18.720 mil unidades. As exportações despencaram 60%. Apenas 8.190 unidades foram embarcadas no mês passado GOLPE DA PIRÂMIDE Delator de Madoff tem novas denúncias O delator que ajudou a revelar o suposto esquema piramidal de Bernard Madoff planeja denunciar outra fraude de US$ 1 bilhão para a Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais dos EUA). Harry Markopolos, o investigador independente de fraudes que passou mais de nove anos tentando expor a suposta fraude de Madoff, disse que vai entregar a informação durante encontro agendado para hoje com o inspetor-geral da SEC. "Eu planejo entregar um mini-Madoff de pelo menos US$ 1 bilhão, se não mais, para a SEC", afirmou ele a um subcomitê da Câmara dos EUA. MAIOR ESTÍMULO Exportador francês terá mais garantias O governo da França lançou ontem, em Paris, uma política de garantias ao financiamento de exportações que terá como alvo central países como China, Índia e Brasil. O Ministério da Economia oferecerá a 400 empresas um "seguro-crédito" ilimitado, que funcionará como garantia contra eventuais calotes dos importadores. O objetivo é turbinar as exportações para mercados emergentes. O efeito colateral: risco de desequilíbrio na balança bilateral, hoje favorável ao Brasil. A nova política foi anunciada ontem pela Secretaria de Estado de Comércio Exterior, órgão do Ministério da Economia da França. "Não toquem em um só emprego. Se, para isso, os empresários tiverem de ganhar menos, pois bem, que ganhem menos!" Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina