Breves SALDO EM RECUPERAÇÃO Balança comercial reage e tem superávit Depois de um déficit comercial de US$ 518 milhões no mês de janeiro, a balança comercial brasileira reagiu e registrou superávit de US$ 471 milhões na primeira semana de fevereiro. No entanto, houve ainda uma redução do fluxo de comércio externo. A média diária das exportações caiu 18,7% em relação a fevereiro de 2008. Nas importações, a queda foi de 27,8%. As vendas externas totalizaram no período US$ 2,74 bilhões. As importações somaram US$ 2,27 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial ainda acumula saldo negativo de US$ 47 milhões. AÇÃO PREVENTIVA Fraude faz Citi trocar cartões de clientes O Citibank informou ontem que trocará os cartões de crédito e débito de clientes que os utilizaram nos Estados Unidos e no Canadá em dezembro do ano passado. A substituição deve-se à descoberta de uma fraude no sistema de processamento de transações da empresa americana Heartland Payment Systems. O Citibank não disse quantos clientes brasileiros serão atingidos pela medida - que, segundo o banco, tem caráter preventivo. RETROCESSO 8,4% é a previsão de queda da renda da atividade agrícola em 2009 por causa de problemas climáticos e do recuo dos preços das commodities. Segundo o Ministério da Agricultura, a renda deve cair de R$ 163,4 bilhões em 2008 para R$ 149,6 bilhões este ano. COFRES ABERTOS Reservas caem abaixo de US$ 200 bilhões As reservas internacionais brasileiras caíram no dia 6 abaixo de US$ 200 bilhões pela primeira vez desde 25 de junho de 2008. Na sexta-feira, eram US$ 199,932 bilhões, exatos US$ 183 milhões a menos que no dia anterior. Dados do Banco Central mostram que a presença cada vez mais frequente da autoridade monetária como vendedor no mercado cambial tem reduzido gradativamente esse montante. No ano, o total de dólares das reservas caiu US$ 6,8 bilhões. "Quando vi no jornal que o Meio Ambiente ia perder 75% do orçamento, quase morri do coração" Carlos Minc, ministro do Meio Ambiente