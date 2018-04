Breves ADIADO Cadastro positivo será votado só em março As empresas que montarem o serviço do cadastro positivo, no Brasil, precisarão da autorização por escrito do consumidor para incluir o nome dele no banco de dados. O cadastro positivo consiste num conjunto de informações sobre o histórico bancário de bons pagadores que o governo acredita poderá contribuir para a queda dos juros. A autorização do cliente foi uma das exigências negociada pelo relator do projeto, deputado Maurício Rands (PT-PE), para abrir caminho para a votação do texto no plenário da Câmara. Apesar disso, o votação do projeto, prevista para ontem, foi adiada para o início de março. OPORTUNIDADE China pode usar reservas para investir O governo da China pode usar sua fortuna para fazer aquisições no exterior, uma mudança que poderia acelerar a entrada do país na área de recursos naturais, que já resultou em uma série de acordos fechados nos últimos dias. Fang Shangpu, um dos vice-diretores da Administração Estatal do Mercado de Câmbio da China, afirmou que o país avalia meios de usar seus quase US$ 2 trilhões em reservas para investir no exterior. ATIVIDADE FRACA 45,6% foi a queda da produção brasileira de aço bruto em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Foram produzidas 1,6 milhão de toneladas, segundo o IBS 80% da demanda vem da indústria automobilística, da construção civil - que apresentam sinais de recuperação - e do setor de equipamentos, que ainda está em situação difícil BOA NOTÍCIA Volks renova contratos de 106 temporários A Volkswagen renovou ontem, por mais um ano, os contratos de 106 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo que venceram ontem, disse o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A reação das vendas de carros em janeiro e fevereiro está levando montadoras a ampliarem o ritmo de produção em relação ao início do ano, quando voltaram das férias coletivas. A Renault vai chamar em março 500 de um grupo de mil funcionários que estava em licença até maio. "Não há saída para a crise mundial se aumentarmos as distâncias. O caminho é promover a integração" Senador Aloízio Mercadante, sobre a entrada da Venezuela no Mercosul