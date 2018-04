Breves DÓLAR EM PERIGO China inicia uso do yuan em trocas externas A China lançou um programa piloto para permitir que suas empresas importem e exportem em yuans em algumas regiões, em um importante passo para a internacionalização de sua moeda. Seis empresas de Xangai assinaram ontem contratos com parceiras em Hong Kong e na Indonésia para realizar os primeiros contratos em yuan.Executivos dizem que a medida ajudará a reduzir custos e evitar riscos cambiais. O esquema também será testado entre a Associação de Nações do Sudeste da Ásia e as regiões de Yunnan e Guangxi, antes de ser lançado mais amplamente. BAIXA RENDA Inflação no semestre caiu pela metade A inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos no primeiro semestre deste ano foi a metade da registrada no mesmo período do ano passado. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a inflação dessa faixa passou de 5,97% no primeiro semestre do ano passado para 2,99% no mesmo período deste ano. "Em relação ao ano passado, é uma grande diferença e a gente pode atribuir essa diferença à alimentação", disse o economista da FGV André Braz. Ele lembrou que junho do ano passado foi um mês de altas históricas da carne bovina. 0,14% foi a taxa do IPC-C1 em junho. É a menor desde setembro do ano passado, quando registrou deflação de 0,57% RELAÇÕES COMERCIAIS Brasil terá adido agrícola em 9 países A partir de dezembro ou janeiro, o Brasil já deverá contar com os serviços de nove adidos agrícolas, que vão trabalhar em países estratégicos para o setor. A previsão foi feita ontem pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, no lançamento do Programa de Imersão do Agronegócio, cujo objetivo é ajudar o Ministério das Relações Exteriores a aprofundar o conhecimento dos diplomatas sobre a agropecuária. Entre os primeiros países a receber os novos diplomatas estão Japão, Rússia e Estados Unidos. Stephanes reconheceu que o Brasil demorou muito tempo para instituir a figura do adido agrícola. NOVO COMANDO Sai nomeação de Arraes para a Embrapa Diário Oficial da União (DOU) publicará hoje a nomeação do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Pedro Arraes, informou uma fonte da Presidência da República. Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no exterior, o documento será assinado pelo presidente em exercício José Alencar. Segundo a fonte, Alencar já realizou todo o procedimento. Na sexta-feira, Arraes esteve com Lula no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória do governo federal em Brasília. Também participou do encontro o anterior presidente da Embrapa Sílvio Crestana. "Houve uma má interpretação de quão ruim estava a economia que herdamos" Joe Biden, vice-presidente dos EUA, sobre a taxa de desemprego americana