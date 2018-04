Breves FOLHA DE PAGAMENTO Publicação do edital de leilão do INSS é adiada O governo federal adiou a data de publicação do edital de leilão da folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A previsão era de que as regras para o leilão fossem divulgadas hoje no Diário Oficial da União para que o leilão acontecesse ainda na primeira quinzena do mês. Segundo o presidente do INSS, Valdir Simão, os técnicos do órgão não conseguiram analisar todas as sugestões e questionamentos jurídicos apresentados. "É preciso analisar todas as sugestões para que seja publicado o edital", disse, sem dar previsão de quando as regras do leilão serão divulgadas. ÍNDICE DE CONFIANÇA Consumidor japonês está mais otimista Pela primeira vez em dois anos, os consumidores japoneses manifestaram menos pessimismo em relação ao desempenho da economia do país em pesquisa domiciliar realizada pelo Banco do Japão (BOJ, o banco central japonês). O índice de confiança do consumidor sobre as condições econômicas para junho ficou em -81,4, levemente mais alto em relação à taxa de -88,9 registrada em março, quando o índice apresentou baixa recorde. GASTANDO MENOS US$ 3,2 bilhões foi a queda do crédito ao consumidor americano em maio, para US$ 2,520 trilhões, completando quatro meses consecutivos de queda. O resultado reflete a forçada frugalidade americana diante da maior taxa de desemprego em 25 anos RESTRIÇÕES Pacote de habitação é sancionado com veto O presidente da República em Exercício, José Alencar, sancionou com três vetos a Lei nº 11.977, que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida. Foi vetado o dispositivo que previa que os imóveis destinados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos seriam distribuídos em cada município por meio de sorteio eletrônico público. Também foi vetada a obrigatoriedade de o beneficiário se comprometer a iniciar a construção no prazo de até seis meses. Outro dispositivo foi vetado porque não permitia a melhoria das condições materiais da população de baixa renda residentes em favelas ou áreas de risco. ARGENTINA Agricultores alertam para piora da crise Representantes do setor agropecuário da Argentina enviaram uma carta à presidente Cristina Kirchner alertando para o risco de um aprofundamento da crise econômica no país se não houver uma mudança nas políticas oficiais. "Os problemas do interior do país, em particular do nosso setor, persistem (?). Se continuam com as políticas erradas, a agroindústria, motor econômico do país, teria seu potencial afetado e todos os argentinos perderiam", afirma o texto. "Os níveis de produção agrícola despencaram e, como consequência, as atividades industrial e comercial de nossos povoados foram afetadas." "Precisamos assegurar que, conforme superamos a desaceleração, reformaremos e fortaleceremos nosso sistema financeiro e o reconstruiremos para o futuro" Alistair Darling, ministro das Finanças do Reino Unido