Breves INCENTIVO AO INVESTIMENTO Camex renova redução de imposto de importação A Câmara de Comércio Exterior renovou, até 31 de dezembro de 2010, a redução do imposto de importação para 270 produtos, que havia terminado em 30 de junho. Outros três itens também tiveram o imposto reduzido, totalizando 273 produtos beneficiados. A maioria é do setor de bens de capital. Todos os produtos integram o chamado regime de ex-tarifários. Por esse regime, o imposto de importação sobre bens de capital e de informática e telecomunicações, para produtos que não têm produção nacional, é reduzido temporariamente. A redução é feita para beneficiar investimento. PESQUISA Consumidor do Japão está mais otimista O índice de confiança do consumidor japonês alcançou o seu mais alto nível em junho desde dezembro de 2007. Os números aumentaram as esperanças de que a pior fase da desaceleração da economia pode ter acabado. O índice aumentou 1,9 ponto em junho, para 37,6, de 35,7 em maio. O resultado também marcou o sexto mês seguido de alta. Para analistas, a melhora do humor pode se deteriorar se as condições de emprego e renda piorarem. COMÉRCIO EXTERIOR US$ 639 milhões foi o superávit da balança na segunda semana de julho, com exportações de US$ 2,719 bilhões e importações de US$ 2,080 bilhões. Mas, pelo critério de média diária, o desempenho das exportações está 33,2% inferior ao de julho de 2008 DISPUTA Juiz adia acordo sobre sigilo bancário do UBS Um juiz federal de Miami adiou ontem a audiência que decidiria a disputa sobre o sigilo bancário de 52 mil clientes do UBS nos Estados Unidos (EUA). O pedido foi feito em conjunto pelos governos americano e da Suíça, além da própria instituição financeira. As audiências sobre o caso estavam programadas para começar na manhã de ontem, mas as partes solicitaram um adiamento de três semanas para tentar chegar a um acordo, que foi concedido pelo juiz americano Alan Gold. Agora o acordo pode ser fechado até 3 de agosto, sendo que as partes precisam consultar Gold por telefone em 29 de julho. ACORDO BINACIONAL Eletrobrás planeja usina na Argentina A Eletrobrás planeja investir US$ 3 bilhões para construir uma hidrelétrica na Argentina, segundo o jornal argentino El Cronista. A companhia estatal brasileira começará a construção da usina Garabi, com capacidade instalada de 3 mil megawatts (MW), no próximo ano. "Estamos concluindo estudos de pré-viabilidade, que estarão prontos até o fim deste ano", afirmou Sinval Zaidan Gama, vice-presidente da Bracier, associação que reúne empresas do setor elétrico brasileiro, ao jornal argentino. O projeto foi discutido pela primeira vez em 1972, quando um acordo binacional foi fechado entre os dois países.{ "A estabilidade é preferível à qualidade. O investimento privado tem como cobrir deficiências de marco regulatório" Roberto Vellutini, vice-presidente de Operações de Países do BID