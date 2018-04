Breves BOI NA LINHA Governo reduz imposto de frigoríficos O governo decidiu desonerar os frigoríficos da cobrança de 9,25% do PIS/Cofins. A medida deverá ser publicada nos próximos dias. O objetivo é dar fôlego para os frigoríficos enfrentarem a crise, além de reduzir a informalidade. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, a representantes do setor, em reunião realizada terça-feira. Segundo o diretor do Departamento de Agronegócios da Fiesp, Benedito da Silva Ferreira, a redução da alíquota tira a competitividade dos frigoríficos clandestinos. Estima-se que hoje quase 40% do abate nacional seja irregular. COMÉRCIO EXTERIOR Itamaraty tenta retomar Doha Menos de uma semana depois de o G-8 prometer concluir a Rodada Doha em 2010, o Brasil apresenta hoje, em Genebra, um ?road map? para permitir que as negociações sejam retomadas na área agrícola. A sugestão do Itamaraty é de que, até novembro, haja entendimento sobre como cada país fará seus compromissos para a redução de tarifas de importação de bens agrícolas e de subsídios. Para o Brasil, esse trabalho estabelecerá a ambição do acordo. CENÁRIO 1,9% é a previsão de recuo da economia latino-americana este ano feita pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Já o desemprego crescerá de 7,4% em 2008 para 9% este ano. No próximo ano, o Produto Interno Bruto da região deve crescer 3,1% AGRICULTURA Brasil pode dobrar área de produção O Brasil pode dobrar sua área de produção agrícola, atualmente de 71 milhões de hectares, só com a conversão de 30% das áreas degradadas de pastagens existentes no País. Segundo um estudo da ONG WWF em parceria com a seguradora Allianz, essa expansão pode ser feita mesmo com o crescimento da demanda por biocombustíveis. A área necessária para o plantio de soja e cana-de-açúcar só para produção de combustíveis deverá ser de apenas 3 milhões de hectares até 2020. "No Brasil, não cabe o argumento de que biocombustíveis disputam terras com a produção de alimentos", diz Cássio Moreira, do WWF. SETOR EXTERNO Fluxo de dólares é de US$ 436 milhões Julho começou com entrada de dólares no Brasil. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que US$ 436 milhões ingressaram nos dez primeiros dias do mês. Mais uma vez, os dólares entram pela conta financeira, onde são contabilizados os movimentos de pessoas físicas e empresas que aplicam recursos em novos projetos e investem no mercado, como ações e títulos públicos. O segmento foi responsável pelo ingresso de US$ 597 milhões no período. O resultado foi mais que suficiente que compensar o fraco desempenho do comércio exterior, cujo movimento ficou negativo em US$ 161 milhões. "O melhor resultado é aquele em que o final dessa história não penalize nem o governo nem o exportador" Paulo Skaf, presidente da Fiesp, sobre o crédito-prêmio do IPI