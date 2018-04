Breves MANUTENÇÃO DE OTIMISMO Lupi vê criação de 700 mil vagas no 2.º semestre A recuperação da demanda internacional e o aquecimento do mercado interno devem garantir a criação de 700 mil empregos formais no País no segundo semestre, segundo o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Ele chamou de "pessimistas" os que consideraram insatisfatórios os resultados do primeiro semestre. "Infelizmente, algumas pessoas no Brasil têm mania de grandeza. Somos o único país do G-20 que está apresentando resultado positivo na geração de vagas." Lupi admite que a geração de empregos formais este ano "está aquém" de 2008, mas ressalta que a piora era inevitável. ALEMANHA Preço ao produtor tem queda recorde Os preços ao produtor na Alemanha registraram o maior declínio anual em junho em mais de 40 anos, influenciados por uma queda significativa nos preços de energia, mostraram ontem os dados da agência nacional de estatística. O índice de preços ao produtor caíram 4,6% no mês passado na comparação anual, a maior queda desde dezembro de 1968. Ante o mês anterior, o recuo foi de 0,1%. Analistas estimavam queda de 4,1%. CONCENTRAÇÃO 49,1% da cana processada na safra 2008/09 foi responsabilidade dos 25 maiores grupos sucroalcooleiros do Brasil. O volume de cana no período analisado foi de 569,3 milhões de toneladas. Essas mesmas empresas produziram 56,8% do açúcar e 45,4% do etanol brasileiros CHINA Maior construtora do país fixa valor de IPO A China State Construction Engineering informou ontem ter fixado a faixa indicativa de preço para sua oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 3,96 yuans e 4,18 yuans. A China State Construction é a maior empresa de construção chinesa sob contrato em receita, e pode levantar até 50,16 bilhões de yuan (US$ 7,34 bilhões) com o IPO. Se bem- sucedida, a transação vai superar a recente listagem de ações da brasileira VisaNet, de US$ 4,27 bilhões, até agora o maior IPO do mundo este ano. A empresa chinesa planeja usar os recursos principalmente para desenvolver diversos projetos de infraestrutura. AGRONEGÓCIOS Rússia tira carne do Brasil do embargo A Rússia suspendeu a proibição para importar carne e subprodutos crus bovinos de todo o território do Brasil, com exceção de três municípios, informou ontem, em seu site, o Serviço de Controle Veterinário e Fitossanitário russo. A suspensão da medida se deve à "melhora da situação quanto à estomatite vesicular no Brasil", segundo nota da entidade de fiscalização russa. A restrição continuará em vigor apenas para as empresas de carne bovina de três municípios de Tocantins: Paranã, Jaú e Pedro Afonso. Em 2008, o País exportou 386,6 mil toneladas, 50,3% das importações russas desse tipo de carne. "Vamos continuar aplicando políticas de estímulo para melhorar o mecanismo de câmbio e a cotação da moeda em nível equilibrado e razoável" Wen Jiabao, primeiro-ministro da China