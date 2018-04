Breves ''DE TIRAR O CHAPÉU'' Lula ironiza propaganda da agricultura familiar A publicidade ostensiva do governo na área da agricultura familiar foi ironizada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de assistir a filmes e a uma divulgação de imagens feitas por marqueteiros contratados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, no Museu da República, Lula disse ontem que o ministro Guilherme Cassel merecia ser contratado pela Globo ou pelo SBT como apresentador de auditório. "Isso foi o engana presidente mais sofisticado que eu ouvi na vida", disse. "Foi tão profissional que se tivesse no programa do Raul Gil eu tiraria o chapéu para você." PRÉ-SAL CNPE vai definir ''áreas estratégicas'' O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou ontem que, pela proposta que está sendo elaborada para o marco regulatório do pré-sal, caberá ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidir quais serão as chamadas "áreas estratégicas". Essas áreas consistem em regiões de exploração fora do pré-sal, mas nas quais vigorará as mesmas regras do pré-sal. Ou seja: sistema de partilha e gerência de uma nova estatal 100% pública. EM DIA 19,8% foi a queda do número de cheques devolvidos em cada mil compensados no País em junho ante o mês anterior, segundo o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 9,2% RELATÓRIO Para FMI, China deve focar o consumo local Os esforços da China para retomar o crescimento ajudaram a estabilizar a economia global, mas o país segue dependente de exportações, diz o Fundo Monetário Internacional em avaliação da economia chinesa. Segundo o FMI, a moeda local continua desvalorizada e o país precisa melhorar em saúde, educação e programas de aposentadoria para ajudar a reequilibrar sua economia para um foco maior em consumo local. O FMI normalmente emite avaliações anualmente, mas a China vinha impedindo a divulgação do relatório desde 2007, após a instituição mudar regras de monitoramento de taxas de câmbio dos países membros. RESULTADO PIOR Cai lucro do Morgan Stanley no trimestre O banco americano Morgan Stanley teve resultado pior no segundo trimestre, refletindo despesas relacionadas ao pagamento dos recursos tomados do governo dos EUA e enfraquecimento dos negócios de administração de patrimônio e ativos. O lucro líquido aplicável ao Morgan Stanley foi de US$ 149 milhões no segundo trimestre, ante ganho de US$ 1,14 bilhão do mesmo período de 2008. O prejuízo por ação foi de US$ 1,10, refletindo o impacto da devolução dos recursos obtidos do governo por meio do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp). As receitas do banco caíram 11%, para US$ 5,41 bilhões. "Não podemos ser benevolentes, a economia continua frágil, a recuperação não é garantida, tanto aqui como no exterior" Gordon Brown, primeiro-ministro britânico