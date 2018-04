Breves ESTADOS UNIDOS Venda de casas novas tem maior alta em 8 anos As vendas de casas novas nos EUA tiveram a maior alta para o mês de junho em oito anos. O Departamento de Comércio americano informou que as vendas aumentaram 11% em relação a maio, o terceiro aumento mensal seguido, e chegaram à taxa anualizada de 384 mil unidades. Em relação a junho de 2008, as vendas recuaram 21,3%. Na sexta-feira, a Associação Nacional de Agentes de Bens Imobiliários informou que, em junho, as vendas de imóveis usados aumentaram em 3,6%. De qualquer forma, o estoque de imóveis usados à venda também continua alto e mantém baixos os preços. FUNDO GARANTIDOR BNDES mostra como vai funcionar o FGI O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulga esta semana detalhes do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI). O fundo vai aumentar a participação das pequenas empresas nos desembolsos do banco por meio da garantia aos agentes repassadores de crédito de até 80% do valor financiado. O BNDES só assume riscos de inadimplência em transação direta com clientes, acima de R$ 10 milhões. REESTRUTURAÇÃO Shell vai demitir mais 600 executivos A Royal Dutch Shell deve anunciar nova onda de cortes de funcionários de alto escalão, uma vez que o novo presidente da companhia, Peter Voser, intensifica uma reestruturação na maior empresa europeia, diz o jornal The Times. A empresa petrolífera anglo-holandesa vai revelar, junto com a divulgação de seus resultados quinta-feira, que até um quarto dos quadros superiores (entre 500 e 600 pessoas em todo o mundo) será demitido nas próximas semanas. O corte representa o ápice de uma grande mudança em curso na Shell, que passou a ser administrada por Voser neste mês, sucedendo Jeroen van der Veer. CRISE GLOBAL Islândia adere à União Europeia A União Europeia (UE) deu início ao processo de adesão da Islândia ao bloco. Ontem, os ministros de relações exteriores dos 27 países da UE anunciaram que pediriam o início da avaliação do processo. A Islândia foi, até agora, a maior vítima da crise financeira na Europa, com todos os seus principais bancos quebrados e renúncia do governo. Com uma população de apenas 320 mil pessoas, a Islândia era um dos poucos países na Europa que insistia em dizer que não via motivo para aderir à UE e que manteria sua soberania monetária. Isso, até a crise chegar e gerar uma queda da moeda local em quase 50%. DESTAQUES NEGATIVOS 21% foi o aumento do número de ações de despejo por falta de pagamento na Capital paulista em junho, segundo levantamento mensal da administradora de condomínios Hubert 28% foi o crescimento da inadimplência entre consumidores com renda acima de 4 salários mínimos no 3.º bimestre em relação a 2008, segundo pesquisa da Telecheque "Não serei o presidente do Federal Reserve da segunda Grande Depressão" Ben Bernanke, presidente do Fed (banco central americano), em evento transmitido pela rede de TV pública PBS