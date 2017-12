BRF reporta prejuízo de R$ 286 milhões no 1º trimestre

SÃO PAULO - A empresa de alimentos BRF reportou um prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2017 de R$ 286 milhões, revertendo o lucro líquido de R$ 39 milhões registrados no primeiro trimestre de 2016, devido à valorização do real ante o dólar no período e aos efeitos da Operação Carne Fraca, segundo a empresa.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) CAIU 50,7%, passando de R$ 1,025 bilhão de janeiro a março de 2016 para R$ 506 milhões em igual intervalo deste ano. A margem Ebitda passou de 12,6% no primeiro trimestre de 2016 para 6,5% agora.

A receita líquida da alimentícia somou R$ 7,809 bilhões no primeiro trimestre, recuo de 3,8% frente aos R$ 8,12 bilhões em igual período de 2016.

O resultado financeiro líquido da BRF no primeiro trimestre de 2017 ficou negativo em R$ 413 milhões, ante resultado negativo de R$ 604 milhões em igual período do ano passado.

Segundo a empresa, em release divulgado ao mercado, os resultados foram impactados pelo cenário setorial ainda adverso, bem como pelas maiores despesas operacionais não recorrentes.

A dívida líquida da BRF totalizou R$ 12,243 bilhões no encerramento do primeiro trimestre de 2017, alta de 20,6% ante a de R$ 10,146 bilhões em igual período do ano passado. O grau de alavancagem, medido pela dívida líquida e Ebitda, subiu para 4,24 vezes no primeiro trimestre deste ano, ante 3,25 vezes do quatro trimestre do ano passado.

Já o endividamento bruto do primeiro trimestre ficou em R$ 20,391 bilhões, crescimento de 13,9% ante os R$ 17,905 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. Do total, R$ 8,644 bilhões estavam em moeda nacional e R$ 11,398 bilhões em moeda estrangeira. Os aportes em capex da BRF totalizaram R$ 481 milhões.