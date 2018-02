Brics não divulgarão comunicado conjunto na reunião do G-20

Brasil, Rússia, Índia e China (Bric) não estão planejando divulgar um comunicado conjunto no encontro de ministros de Finanças do grupo das 20 principais economias que acontece neste fim de semana na Escócia, disseram porta-vozes das delegações. Nas reuniões anteriores do G-20, os Brics costumavam divulgar uma nota conjunta, em geral no início dos encontros. No entanto, porta-vozes disseram que os ministros do grupo não realizaram uma reunião conjunta na conferência de St. Andrews.

Veja também:

G-20 vai discutir excesso de reservas cambiais, diz Mantega

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasil quer câmbio flutuante no G-20

Um porta-voz da delegação brasileira disse que vice-ministros das Finanças e diretores de bancos centrais dos quatro países se encontraram para discutir questões de políticas. Mas ele acrescentou que não houve tempo para um encontro ministerial, portanto o comunicado conjunto não será divulgado.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou que planeja realizar encontros bilaterais com autoridades da Austrália, Índia e África do Sul nesta sexta-feira.

Um porta-voz da delegação russa também disse que não será divulgado comunicado dos Brics e acrescentou que autoridades dos quatro países se reuniram há apenas um mês no encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Istambul.

Não foi possível contatar imediatamente representantes das delegação da Índia e da China para comentar o assunto. Em setembro, os Brics pediram que o G-20 mantivesse as medidas para combater a crise financeira e pressionaram por reformar na arquitetura econômica global, incluindo o aumento do poder do bloco no Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. As informações são da Dow Jones.