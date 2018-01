Briga de cervejas por Zeca Pagodinho dá multa de meio milhão A agência de publicidade África, detentora da conta da Ambev para divulgar a cerveja Brahma, foi condenada a pagar indenização de R$ 500 mil por danos morais, além de indenização em valor a ser apurado, por danos materiais à Fischer, autora do filme publicitário da Schincariol, que tem como personagem o sambista Zeca Pagodinho. A ALL-E, que também colaborou na publicidade da Schincariol, será indenizada em R$ 100 mil por danos morais. A juíza Adriana Porto Mendes da Vara Cível Central, de São Paulo, além de dar ganho de causa à Fischer, também negou hoje mesmo o recurso da África. A briga por Zeca Pagodinho como garoto propaganda começou em setembro de 2003 quando a Schincariol contratou o sambista para divulgar a marca Nova Schin com o slogan "experimenta". O contrato venceria em setembro de 2004. Em março de 2004, quando a campanha da Nova Schin ainda estava no ar, Zeca Pagodinho fez um comercial da Brahma, cantando um samba cujo refrão ironiza a Nova Schin. Um mês depois, o Conar tirou o comercial do ar.