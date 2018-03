Brinquedo argentino não terá mais licença automática O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Welber Barral, informou hoje que o Brasil colocará em licença não automática, dentro de 15 dias, as importações de brinquedos procedentes da Argentina. Segundo ele, o governo de Buenos Aires foi informado ontem dessa decisão pelo governo brasileiro.