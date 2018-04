Brinquedos nacionais e importados disputam mercado em SP A indústria nacional de brinquedos, que a partir de segunda-feira começa a apresentar seus lançamentos em uma feira para o varejo, vetou este ano a presença de importadores no evento. O desentendimento dura alguns meses. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos (Abrinq) , Synésio Baptista da Costa, acusa expositores de importados de invadirem a última feira com produtos de R$ 1,99, encontrados na Rua 25 de Março, centros de São Paulo, sem garantia, sem nota e subfaturados. O diretor de marketing da Brinquedos Estrela, maior fabricante nacional, Aires José Leal Fernandes, alega que a feira estava descaracterizada, com a participação de distribuidores, atacadistas e importadores demais. Sem chegar a um acerto, fabricantes e importadores se dividiram em duas feiras paralelas: a Brincar, de importados, com 32 expositores, que começou hoje e a Abrin - Feira Brasileira de Brinquedos - com 140 expositores que abre amanhã. "Queremos fortalecer a indústria nacional e não dá para aceitar o importador de R$ 1,99," diz Synésio da Costa. Segundo ele, há alguns importadores na Abrin este ano, mas são empresas que também começam a fabricar seus produtos no Brasil por iniciativa própria ou por meio de terceiros. A Mattel, maior importadora do setor e que disputa cada vez mais o mercado com a indústria nacional foi convidada para participar, de acordo com Synésio da Costa, mas recusou porque já estava inscrita na Brincar. A gerente de marketing no Brasil da Mattel, Cristina Lara, afirma que não foi chamada pela Abrinq e sim pela direção da Brincar que organizou o evento para os importadores. O diretor da importadora Long Jump, Luiz Fiorini, considera complicada a separação. "Os próprios fabricantes nacionais importam", observa. "Todos no mercado sabem quem faz pirataria e este tipo de importador não participa de feira", diz o diretor comercial da Deltagift, também de importados. Ele e Fiorini dizem não ter notado na última feira da Abrin a presença ostensiva de importados de R$ 1,99 e de origem duvidosa como observou Synésio da Costa. A expectativa da feira dos importadores é faturar R$ 70 milhões com negócios fechados no evento e nos próximos meses, de acordo com o diretor da Brincar, Antonio Alfano. A indústria nacional, com expectativa de faturar R$ 1 bilhão este ano, espera fechar cerca de 30% de seus negócios com a feira. Os problemas entre fabricantes e importadores surgiram logo depois do Plano Real quando a indústria asiática invadiu o mercado nacional de brinquedos com produtos baratos, de qualidade duvidosa e em boa parte contrabandeados ou falsificados. O mercado nacional sentiu o baque e reagiu. Desde 1996, o setor está protegido por salvaguardas.