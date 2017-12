Britânicos criticam fim de escritório de turismo do Brasil O fechamento do escritório de turismo do governo brasileiro em Londres, previsto para amanhã, está gerando uma série de críticas ao Ministério do Turismo e à Embratur, principalmente das operadoras e agências britânicas que começaram nos últimos anos a vender pacotes turísticos do Brasil. Segundo elas, o escritório, criado há três anos, foi fundamental para o crescente interesse pelo País no mercado britânico, considerado um dos mais importantes do mundo. Para acentuar o clima de irritação com o governo brasileiro, as operadoras afirmam que por enquanto não foi oferecida nenhuma explicação para o fechamento do escritório. Eles observam que essa atitude contraria totalmente a meta do governo brasileiro de atrair 9 milhões de turistas estrangeiros ao país até 2007 - no ano passado foram 3,5 milhões. "Eu não posso entender como esses idiotas pensam que podem gerar turismo do Reino Unido sem um escritório aqui, fazer esse tipo de economia é burrice", disse à Agência Estado, Noel Josephides, presidente da Sunvil Holidays, uma das principais operadoras britânicas. "Essa decisão vai apenas prejudicar o próprio Brasil." Segundo ele, o Nordeste brasileiro é uma das regiões do mundo com o maior potencial de crescimento de atração de turistas britânicos. "Com o escritório, o Brasil passou a ter uma atitude profissional no setor de turismo", disse Josephides. "Mas a partir do momento que ele for fechado, as pessoas começam a esquecer que o País existe." Segundo o operador, uma prova concreta do crescente interesse dos britânicos pelo País foi o resultado anunciado na semana passada do "Observer Travel Awards", um conceituado prêmio anual para o setor promovido pelos jornais The Guardian e Observer com base na opinião de seus leitores. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro foi indicado como um dos destinos preferidos no mundo, ocupando a sexta posição na preferência dos britânicos. No ranking dos países mais atraentes, o Brasil ocupou o quinto lugar. "Isso é resultado de promoção, pura e simples, e não será um funcionário da embaixada que dará conta do serviço." "Passeata diante da embaixada" Após a inauguração em 2000 do escritório de turismo brasileiro na capital britânica, iniciativas semelhantes surgiram em outras capitais do mundo, todas elas já desativadas. Desde o final do ano passado, o repasse de verbas para o funcionamento dessas unidades foi suspenso pelo governo federal. O escritório de Londres funciona na embaixada e é administrado por uma consultoria independente. Ele emprega três pessoas, com um orçamento anual de cerca de US$ 200 mil. Segundo o seu diretor, Christopher Pickard, a decisão de não manter o escritório é resultado da "arrogância ou ignorância" do Ministério do Turismo. "Ninguém no ministério se incomodou em pelo menos dar uma satisfação sobre o fechamento do escritório, nem mesmo aos britânicos", disse Pickard. "Tem operadores britânicos querendo até fazer uma passeata na frente da embaixada." Ele afirma que a iniciativa já gerou benefícios concretos para o país já no primeiro ano de seu funcionamento. Segundo números da Embratur, o total de turistas britânicos que visitaram o Brasil saltou de 128 mil em 2000 para 143 mil no ano seguinte. Além disso, o total de gastos desses turistas no País cresceu no mesmo período 22%, somando US$ 208 milhões em 2001. Segundo cálculo de Pickard, o trabalho do escritório resultou na divulgação do Brasil em vários documentários na TV e reportagens na imprensa britânica. Esse espaço na mídia, se tivesse sido comprado para anúncios publicitários, equivaleria a gasto de cerca de US$ 30 milhões, afirma ele. Bustani faz a última tentativa O embaixador brasileiro em Londres, José Bustani, disse que está tentando fazer uma última tentativa para tentar garantir a sobrevivência do escritório. "O fechamento é lamentável, pois o escritório teve uma performance excelente na divulgação do Brasil junto aos britânicos", disse Bustani. "Os resultados positivos são concretos. "Segundo ele, o ministério do Turismo não ofereceu até o momento nenhuma explicação para o corte das verbas destinadas ao escritório em Londres. Além do fechamento do escritório de turismo, o contrato com os vinte táxis londrinos que circulavam com o patrocínio do governo brasileiro também foi cancelado.