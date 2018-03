Britânicos querem lucrar com Copa e Olimpíada no Brasil

De olho nesses contratos, o governo britânico montou um serviço para fornecer informações às empresas interessadas em participar das licitações. No escritório da representação de Londres no Rio, informações também estão sendo coletadas para passar aos investidores britânicos. Sir Andrew Cahn, chefe executivo da Agência de Investimento do Reino Unido, deixou claro que a oferta de contratos em um momento de recessão na Europa é algo que deve ser aproveitada. "Na atual condição econômica, os negócios gerados na organização de jogos podem resultar em ganhos comerciais importantes", disse.

As empresas do setor de esportes no Reino Unido estão entre as mais competitivas do mundo. Londres sediará os Jogos de 2012 e teve de rever seu orçamento diante da crise. A construtora que renovou o mítico estádio de Wembley é uma das que já procurou o governo da cidade do Rio de Janeiro para saber das condições para participar da licitação para a modernização do Maracanã.

O governo do Estado do Rio projetou que os gastos com infraestrutura e melhorias para a cidade apenas relacionados com 2016 chegarão a mais de R$ 11 bilhões. Para o Maracanã, serão cerca de R$ 450 milhões. Para o governo britânico, as empresas de Londres devem aproveitar o filão. A sugestão é que as companhias interessadas já iniciem as consultas sobre os projetos. Alguns dos editais de licitação, como do próprio Maracanã, serão publicados até o fim do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.