British Airways anuncia nova redução de tarifas A companhia aérea British Airways (BA) anunciou que os preços recuarão em até 80% em vôos para a Espanha, Turquia, Grécia, Ciprus, Bélgica, República Tcheca, Hungria e Luxemburgo a partir de amanhã, concluindo o lançamento da rodada de baixas tarifas nas 170 principais rotas para a Europa. Os preços das tarifas de ida e volta de Londres para Bruxelas custam 69 libras esterlinas (US$ 105,9) e de Londres para Barcelona e Madri e Bilbao, ida e volta, 99 libras esterlinas (US$ 151,9). "Já verificamos um aumento de 16% no número de passageiros em vôos para Holanda e Escandinávia e em rotas domésticas a partir de Londres, desde que iniciamos o lançamento de nova redução das tarifas", disse o diretor de marketing da British Airways, Martin George. O número total de rotas reestruturadas inclui a British Airways e a CitiExpress da BA. Além disso, a operadora franquiada GB Airways reestruturou quatro novas rotas para a Espanha. As tarifas mais baixas estarão disponíveis no site www.ba.com a partir de amanhã, segundo a companhia. Os bilhetes adquiridos através da British Ariways Telesales, British Airways Travel Shopes e nos balcões dos aeroportos têm um acréscimo de 10 libras esterlinas para refletir os custos adicionais de serviços incorridos.