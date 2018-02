British Airways aumenta vôos na América do Sul

A companhia aérea British Airways aumentará a oferta de vôos na América do Sul. A empresa voará direto para o Rio de Janeiro, em vez de fazer uma parada em São Paulo, o que economizará cerca de duas horas de viagem. Além disso, a companhia aumentará sua oferta de serviços para Buenos Aires, passando de quatro vôos por semana a saídas diárias. O diretor comercial da British Airways, Robert Boyle, afirma que a América do Sul é um mercado em ascensão, uma vez que as viagens de negócios e lazer estão aumentando na região. "A British Airways está atendendo a esta demanda com vôos diretos para o Rio de Janeiro e serviços diários para Buenos Aires. O Rio de Janeiro é um destino muito procurado para viagens de férias, no entanto, as viagens de negócios, principalmente no setor de engenharia, têm aumentado consideravelmente. Vôos sem escalas significam mais assentos disponíveis e viagens mais curtas", disse. A British Airways oferece no Brasil 10 vôos semanais para Londres, com embarques em São Paulo, e outras três vezes por semana do Rio de Janeiro. Com a chegada no aeroporto de Heathrow, a British Airways permite mais de 100 conexões para diferentes destinos em todo o mundo. Nas rotas longas, oferece quatro categorias de serviço em diferentes cabines e foi a primeira companhia a colocar a disposição dos passageiros uma cama totalmente horizontal na cabine executiva.