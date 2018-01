British Airways cria nova classe intermediária A British Airways anunciou hoje a criação da quarta divisão de classes dentro de seus aviões. A partir de agora, alguns Boeings da companhia britânica terão uma categoria intermediária entre a classe turística e a executiva, chamada de World Traveller Plus (classe econômica avançada). A nova categoria oferecerá 40 assentos nos Boeings 747 e 777. O preço de uma viagem de São Paulo a Londres (ida e volta) até 28 de janeiro será de US$ 1.500 nessa categoria, 25% mais caro ao cobrado na classe econômica. A mesma viagem na classe executiva da British sai por US$ 4.170. A nova categoria terá poltronas mais largas, de 96 cm - 17 cm a mais do que na classe econômica comum. Haverá entradas de eletricidade nas poltronas para a conexão de computador e telefones para os passageiros trabalharem. Com isso, a empresa pretende atrair mais passageiros executivos. A nova classe terá permissão para bagagem de mão de até 12 quilos, o dobro do permitido na econômica. Além disso, os passageiros terão fila exclusiva no check-in.