British Airways lucra US$ 40,8 mi no trimestre A companhia aérea British Airways anunciou que seu lucro antes dos impostos foi de 25 milhões de libras esterlinas (US$ 40,8 milhões) nos três meses até 31 de dezembro, em comparação com um prejuízo antes de impostos de 160 milhões de libras esterlinas em igual período de 2001. O lucro operacional foi de 53 milhões de libras esterlinas (US$ 86,4 milhões), ante o prejuízo operacional de 187 milhões de libras esterlinas em 2001. As vendas no trimestre subiram para 1,85 bilhão de libras esterlinas (US$ 3,0 bilhões), de 1,83 bilhão de libras esterlinas em 2001. A companhia estima que este ano financeiro será rentável, caso no haja "hostilidades no Oriente Médio". Por outro lado, a British antecipa nenhum crescimento da receita nos próximos 12 meses devido à ameaça de uma guerra, à maior pressão competitiva e à perspectiva econômica incerta. A melhora no lucro operacional reflete significativas iniciativas de redução de custos, uma maior contribuição da divisão de cargas e o impacto do programa de controle de custos "Future Size and Shape". A dívida líquida caiu para 5,1 bilhões de libras esterlinas (US$ 8,3 bilhões), seu menor nível desde 30 de setembro de 1998, disse a empresa.