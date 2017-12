British Airways tem alta de 2,1% no tráfego de passageiros A British Airways anunciou que em maio de 2003 o tráfego de passageiros subiu 2,1%, em relação a igual período do ano passado enquanto a capacidade de passageiros registrou queda de 1,5% em maio. O porcentual de assentos ocupados cresceu 3,2 pontos para 66,7% em maio. Com relação às condições de mercado em maio, a British informou que os números positivos deveram-se principalmente às campanhas promocionais e a uma maior demanda pós-guerra no Iraque. Com relação a desenvolvimentos estratégicos, a companhia aérea britânica assinou um acordo para vender sua subsidiária alemã DBA à Intro Verwaltungsgesellchaft MbH, empresa de investimentos e consultoria em aviação. Como parte da transação, a British investirá 25 milhões de libras esterlinas (US$ 40,8 milhões) e também subscreverá a frota da companhia aérea alemã durante um ano, a um custo de 2 milhões de libras esterlinas (US$ 3,2 milhões) por mês. Em troca, a British receberá 25% dos lucros da DBA, ou 25% de qualquer ganho decorrente da venda da DBA até junho de 2006.