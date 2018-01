British Airways tem lucro líquido de US$ 168,58 milhões A companhia aérea British Airways PLC anunciou que obteve lucro líquido de 101 milhões de libras (US$ 168,58 milhões) no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o lucro líquido 155 milhões de libras anunciado em igual período do ano passado. O lucro antes de impostos caiu de 245 milhões de libras para 105 milhões de libras (US$ 175,26 milhões) na comparação entre os períodos, e a receita recuou de 2,1 bilhões de libras para 1,98 bilhão de libras (US$ 3,31 bilhões). "Nós fizemos um bom progresso em reduzir os custos de nossas operações e registramos economias anualizadas de 701 milhões de libras, contra a meta de 650 milhões libras", comentou o executivo-chefe do grupo, Rod Eddington. A dívida líquida da operadora era de 4,807 bilhões de libras (US$ 8 bilhões) ao final do período, que representa uma queda de 342 milhões de libras frente à dívida do começo deste ano e é o menor nível desde junho de 1998. As informações são da Dow Jones.