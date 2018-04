British Airways vai congelar salários A companhia aérea British Airways vai congelar o salário de seus 42 mil funcionários e buscar reduções voluntárias para baixar custos e voltar a ter lucro, informou ontem o jornal The Daily Telegraph. Na sexta-feira, a empresa anunciou o prejuízo líquido de 127 milhões de libras ( 146 milhões) em nove meses até 31 de dezembro (ano fiscal local) - ante lucro de 740 milhões no mesmo período de 2007 - em razão da desvalorização da libra. Apesar das perdas, sua ações fecharam o pregão da Bolsa de Londres da sexta-feira em alta de 10,5%, após confirmar que seguem as negociações com a Iberia para uma possível fusão.