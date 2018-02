British Airways vai cortar mais 5.800 funcionários A British Airways vai demitir mais 5.800 funcionários e reduzir suas rotas internacionais para tentar conter seus prejuízos financeiros. O mercado reagiu mal ao anúncio do plano de dois anos, com os analistas avaliando que as medidas não serão suficientes para recuperar a companhia aérea, cujas dívidas são estimadas em torno de 6 bilhões de libras (US$ 8,6 bilhões). Às 11h50 (de Brasília), as ações da British Airways estavam em queda de 5,5% na Bolsa de Londres. Com os novos cortes, a redução de pessoal ultrapassará 13 mil postos desde que a companhia aérea anunciou sua reestruturação em agosto passado. O total de funcionários deverá cair de 56.700 em agosto de 2001 para 43.700 até março de 2004. Com as medidas anunciadas hoje, a empresa espera obter economias de 650 milhões de libras por ano (US$ 929 milhões). Além de eliminar 10 rotas, a British Airways planeja vender aviões e outros ativos. A empresa disse que espera obter fluxo de caixa positivo no próximo ano, sobretudo graças aos desinvestimentos de 900 milhões de libras (US$ 1,28 bilhão). Este ano, o fluxo de caixa será negativo, disse o diretor financeiro, John Rishton, em reunião com investidores na sede da empresa. As vendas serão feitas nos próximos dois anos e deverão levantar 500 milhões de libras no próximo ano fiscal. Serão vendidos um hotel que é utilizado para acomodar o pessoal da empresa em Nova York, duas propriedades residenciais em Tóquio e algumas propriedades em Londres. Como parte do plano até meados de 2003 a capacidade da British Airways no aeroporto de Gatwick, em Londres, será reduzida em 60% na comparação com meados de 1999. A companhia vai transferir oito rotas de Gatwick para o aeroporto londrino de Heathrow. Os detalhes sobre as demais rotas que serão eliminadas ainda vão ser anunciadas. A BA vai adotar em algumas das rotas de curta distância as práticas das operadoras que oferecem tarifa reduzida, incluindo reservas on-line, alta utilização dos aviões e simplificação de preços.