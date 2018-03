British nega planos de fusão com a KLM A British Airways PLC anunciou que não tem planos de fundir-se com a KLM Royal Dutch Airlines. O anúncio segue comentários feitos ontem pelo jornal Independent de que Rod Eddington, CEO da British, havia se reunido neste final de semana com Leo van Wijk da KLM sobre reiniciar discussões sobre fusão. "Eles se reúnem com frequência, primeiro porque Rod é CEO da British e, segundo, por ele ser presidente da Associação de Companhias Aéreas Européias", disse o porta-voz da British Airways. A companhia também é membro da aliança One World. Já a KLM vêm mantendo discussões com várias companhias e alianças há algum tempo sobre unir-se à esse grupo internacional. Uma fusão entre as duas empresas desviaria das severas medidas de redução de custos adotadas por elas, em resposta à menor demanda por viagens aéreas. Questões tais como corte de custos e de nacionalidade foram consideradas os dois principais motivos para o fracasso da fusão entre a British Airways e a KLM dois anos atrás.