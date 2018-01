British Petroleum pode desistir de procurar petróleo no AM Depois de investimentos em torno de US$ 300 milhões na tentativa de achar petróleo na Foz do Rio Amazonas, a British Petroleum (BP) deve desistir do negócio. O diretor da companhia Paulo Pinho, disse ontem que não existem motivos para continuar insistindo naquela região. Ele preferiu não afirmar categoricamente que a BP vai devolver a área da Foz do Amazonas para a ANP dentro do prazo previsto, que expira em setembro, mas deu a entender que isso realmente vai ocorrer quando enumerou os motivos para a desistência durante palestra na feira Brasil Offshore. O bloco BM-FZA-1, que resultou seco, havia sido arrematado no primeiro leilão da ANP, em 1999. A companhia ainda operava na região o BFZ-2, da rodada zero. Os investimentos foram feitos pela BP em parceria com Shell, Petrobras e ENI, sócias do projeto. Por contrato com a ANP, a empresa ainda teria de furar este ano mais um poço em cada bloco antes da devolução, caso contrário, pagará multa. Pinho não quis comentar se a empresa vai optar pela perfuração como última tentativa ou decidirá pagar a multa.