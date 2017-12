British Telecom tem lucro no 4º trimestre A British Telecommunications PLC informou que obteve lucro pré-imposto de 760 milhões de libras (US$ 1,133 bi - US$ 1 = 1,4910 libra) no último trimestre de 2000, de um lucro de 651 milhões de libras registrado em igual período de 1999. As vendas somaram 5,25 bilhões de libras no quarto trimestre de 2000, de 4,74 bilhões de libras registrados em igual período de 1999. As informações são da Dow Jones.