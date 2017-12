British vende participação na Portugal Telecom A Portugal Telecom informou que a British Telecom vendeu a participação de 0,8% que detinha na empresa portuguesa. A aliança estratégica havia sido estabelecida em 1997. Comunicado da Portugal Telecom distribuído em Lisboa afirma que a aliança foi particularmente benéfica para a empresa portuguesa "na preparação dos negócios de telefonia fixa para a liberalização do mercado doméstico, tendo sido focalizada no marketing e no apoio ao cliente". A Portugal Telecom afirma que continuará colaborando com a BT no futuro.